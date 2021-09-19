"الأوقاف" توقع اتفاقية لتوزيع 1.8 مليون وجبة ونشر ثقافة حفظ النعمة

وقعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم اتفاقية منح مع جمعية خيرات لحفظ النعمة لمشروع "مبادرة قافلة خيرات" بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للجمعية بنسبة تتجاوز 30% والحفاظ على فائض الطعام من خلال توزيع أكثر من 1.8 مليون وجبة ونشر ثقافة حفظ النعمة.

ومثل هيئة الأوقاف في توقيع الاتفاقية التي تمت بمقر الهيئة عبدالرحمن العقيل نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية بينما مثل جمعية خيرات عبدالله السبيعي المشرف على الجمعية.

وتتضمن الاتفاقية التي تمتد إلى عام واحد شراء 4 مركبات وقفية لنقل فائض الطعام لصالح المستفيدين من الجمعية ودعم تشغيل كامل مركبات الجمعية البالغة 13 مركبة بسائقين متفرغين والتكفل برواتب 17 من الموظفين والموظفات السعوديين لتعبئة وتغليف وتوصيل الوجبات وفق أفضل الممارسات الصحية التي تضمن وصول الوجبة للمستفيد بشكل لائق.

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين امتدادا للشراكة في تحقيق شروط الواقفين في حفظ النعم وتوزيعها على مستحقيها حيث حققت الاتفاقية الماضية حفظ 2 مليون وجبة غذائية مع توزيعها للمستهدفين لتكمل هذه الاتفاقية مشروع الحفظ والتوزيع ليبلغ المجموع 4 ملايين وجبة توزع على المستفيدين.