"شاكر" توصي بخفض رأس المال 25 % ثم زيادته بطرح أسهم بـ 250 مليون ريال

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 630 مليون ريال إلى 472.5 مليون ريال أي تخفيض بنسبة 25 % وذلك لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة حيث سيتم تخفيض سهم لكل 4 أسهم.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال وذلك لرفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

على أن تكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا.