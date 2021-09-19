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70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية .. و 5 وفيات

70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية .. و 5 وفيات

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩ تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وتسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله وتسجيل 81 حالة تعافي.

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