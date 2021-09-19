26 ألف مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المملكة خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد 19" (26,050) مخالفة للفترة من 5 إلى 11 صفر حيث سجلت الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (9,657) تلتها الشرقية بـ (3,300) ثم مكة المكرمة بـ(2633) والمدينة المنورة بـ (2,310) والقصيم بـ (2,184) وحائل بـ (1,957) والجوف بـ (1,532) والشمالية بـ (836) وتبوك بـ (548) وعسير بـ (371) والباحة بـ (350) وجازان بـ (269) ونجران بـ (103).