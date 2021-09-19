عمومية "التطويرية الغذائية" توافق على زيادة رأس مال الشركة إلى 30 مليون ريال

أعلن مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 25 مليون ريال إلى 30 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 3 مليون سهم، بمعدل زيادة سهم واحد لكل خمسة أسهم.

وأوضحت الشركة أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 1,923,872 ريال من الاحتياطي النظامي ومبلغ 3,076,128 ريال من الأرباح المبقاة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.