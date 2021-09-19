"التموين" توقع عقد مع "الخطوط الحديدية" بقيمة 75 مليون ريال

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقدها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية والذي محله تقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات، كافتيريا ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، لمدة عقدية تمتد إلى ثلاث سنوات ميلادية، وبقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب 75 مليون ريال، وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021م، مما يساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.