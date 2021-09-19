"سابك": بدء التحضير للتشغيل التجريبي للمشروع المشترك مع "إكسون موبيل"

أعلنت شركة سابك عن بدء مرحلة التحضير للتشغيل التجريبي للمشروع المشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي، ويتضمن المشروع إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1,8 مليون طن والذي سيتم استخدامه لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول.

وتتوقع الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة، علماً بأن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري والذي سيعلن عنه في حينه.