عمومية "باعظيم" توافق على إيقاف نسبة التجنيب من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة

أعلن مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة وبلوغ الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال.