أعلن مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة وبلوغ الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال.
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- عمومية "باعظيم" توافق على إيقاف نسبة التجنيب من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة
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