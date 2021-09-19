تعيين الصمعاني رئيسا لمجلس إدارة "صدر"

أعلن مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية أن يعلن عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر 2021م على تعيين محمد الصمعاني رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتور بندر الصمعاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.