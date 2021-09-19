الاستثمار في مستقبل قابل للاستمرار «2 من 3»

وفقا لتقرير جديد أعده خبراء صندوق النقد الدولي، فإن تحديد المعالجات الناجعة لمواجهة مشكلات الطبيعة يوفر الطريقة الأكثر فاعلية لوقف الاحترار العالمي. ومع ذلك، لا يزال عدم وجود اتفاق دولي بهذا الشأن يمثل عائقا ويؤكد الحاجة إلى التعاون عبر الحدود.ويجري التعاون الدولي على نطاق واسع في القطاع المالي. وتقترب شبكة تحضير النظام المالي، التي أطلقت في 2017، من 100 عضو من البنوك المركزية والجهات الرقابية المصرفية التي تعكف على تعزيز الاستجابة العالمية لهذا التحرك. ويضم تحالف المؤسسات المصرفية نحو صافي انبعاثات صفري Net Zero Banking Alliance، وهو منظمة تقودها الصناعة المصرفية أطلقتها الأمم المتحدة هذا الربيع، أكثر من 50 بنكا من أكثر من 20 دولة، الالتزام بها وبنودها المختلفة.وأعلن بنك سيتي، بصفته أحد الأطراف الموقعة المؤسسة للتحالف، التزامه بها، والمرتبطة بما نقدمه من تمويل، ولعملياتنا الخاصة بحلول 2030. ومن المتوقع أن نصدر خطة أولية في غضون العام المقبل حول كيفية تحقيق هذا الهدف الطموح، بما في ذلك الأهداف المؤقتة في 2030 فيما يتعلق بمحفظتي الطاقة والكهرباء لدينا.ولا يوجد خط مستقيم للوصول إلى الهدف حيث يشمل عملاؤنا شركات النفط والغاز وغيرها من الصناعات الكثيفة. ونسترشد داخليا بسياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية لبنك سيتي التي توفر إطارا لتقديم المشورة للعملاء بشأن المخاطر والانتقال إلى اقتصاد متكامل. كذلك نتشارك مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتعجيل بتحقيق أهداف اتفاقية باريس من خلال بناء القدرات والاتصال والوعي. وليس بوسع مؤسسة واحدة معالجة أزمة التغيير بمفردها، لذا يجب علينا جميعا العمل معا واتخاذ خطوات ملموسة.وبالطبع، فإن التصريحات من دون عمل أو مساءلة ليست سوى كلمات. إذن، ما الذي يجب أن نفعله، وكيف سنعرف إذا كنا نحقق نجاحا؟ تتبع الأموال يمثل إحدى الوسائل. فقد التزم بنك سيتي بإتاحة تريليون دولار في شكل تمويل قابل للاستمرار بحلول 2030. ويشمل هذا الالتزام زيادة هدفنا للتمويل البيئي إلى 500 مليار دولار بحلول 2030، إضافة إلى 500 مليار دولار أخرى في مجالات مثل الإسكان الميسور التكلفة، والإدماج الاقتصادي، والإنصاف الجنساني. وإلى جانب تمويل الطاقة النظيفة والمباني الخضراء والنقل القابل للاستمرار، فإننا نوجه التمويل والخدمات الاستشارية بعيدا عن المجالات التي ليست لديها استراتيجية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الفحم. وداخليا، نقوم بدمج التمويل القابل للاستمرار واستراتيجية في بطاقات الأداء الخاصة بمديرنا التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين الآخرين... يتبع.