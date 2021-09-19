تنمية القدرات البشرية .. أهم المبادرات

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأربعاء الماضي برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية 2030، ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية المواطن السعودي محليا وعالميا، وفي رأيي أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج والمبادرات، حيث يمثل استراتيجية وطنية لإعداد المواطن للعمل الحالي والمستقبلي، ومعنى ذلك أن يكون الإنسان هو محور التنمية التي تقوم عليه ومن أجله، وهذا هو الهدف الأسمى لرؤية ولي العهد الشاملة للتطور في جميع القطاعات.ويركز برنامج تنمية القدرات البشرية على تطوير أساس تعليمي يقوم على غرس القيم منذ سن مبكرة، تبدأ من دخول الروضة ثم الابتدائية وجميع مراحل التعليم، إضافة إلى التربية الدينية وإبراز المهارات والمواهب وحب التعلم والتفوق ودعم ثقافة الابتكار، ويترتب على ذلك الأخذ بفرص التعلم مدى الحياة، بحيث تكون رحلة التعليم غير محدودة بعمر معين، وأشارت الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية إلى جانب مهم وهو تعزيز مشاركة الأسر في التحضير لمستقبل أبنائهم، وكذلك الحرص على توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وهذا الخلل شكل أهم أسباب عدم نجاح توطين الوظائف وبالتالي الحد من ارتفاع نسبة البطالة التي تعمل جميع الجهات ذات العلاقة على جعلها من أقل النسب عالميا. ولو تحدثت لغة الأرقام عن مستهدفات البرنامج الطموح لكان 2025 موعدا لتحقيق نسبة أعلى للالتحاق بالتعليم لمرحلة رياض الأطفال التي لا تجد الاهتمام من الأسر لإلحاق أطفالهم بها رغم أهميتها، وكذلك تحقيق 40 في المائة لتوطين الوظائف عالية المهارات. والمؤمل أن تحقق بلادنا في ذلك التاريخ الترتيب الـ 45 في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، ويلاحظ أن هذه النسب جميعها منطقية ويمكن تحقيقها إذا نفذ البرنامج حسب الخطوات الموضوعة له.وأخيرا: خير من يتحدث عن هذه الاستراتيجية هو عرابها وقائد مسيرة التطوير والتحديث الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أن البرنامج يعد استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا، ليكون المواطن مستعدا لسوق العمل الحالية والمستقبلية، وأضاف: "ولثقتي بقدرات كل مواطن، فقد تم تطوير هذا البرنامج لكي يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع من خلال تطوير رحلة تنمية القدرات البشرية بداية من مرحلة الطفولة مرورا بالجامعات والكليات والمعاهد التقنية وصولا إلى سوق العمل بهدف إعداد مواطن طموح يمتلك المهارات والمعرفة ويواكب التغيرات المستجدة لسوق العمل". هذا الحديث المحفز جاء من قائد يعمل بإخلاص تحت قيادة راعي المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وستجد هذه الخطوات المباركة قبولا وإقبالا من شباب متحمس للتعلم والتدريب والعمل والتفوق في جميع المجالات.