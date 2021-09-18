ارتفاع "بيتكوين" 3.1% إلى 48 ألفا و451 دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3.1% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 48 ألفا و451 دولار صباح اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 4.3%، حيث يتم تداولها بين 46 ألفا 805 دولار و 48 ألفا و799 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 25% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

ووفقا لبلومبرج أضافت عملة بيتكوين 7.2% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 67% حتى الآن هذا العام.