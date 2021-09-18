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68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت الصحة⁩ عن تسجيل (68) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (77) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,450) حالة ولله الحمد.

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