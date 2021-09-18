"برودنشال" تعتزم جمع 2.89 مليار دولار من خلال طرح أسهم في هونج كونج 

تعتزم شركة "برودنشال" جمع 2.89 مليار دولار من خلال طرح أسهم جديدة في هونج كونج فيما ترى عملاق التأمين فرصا استثمارية في آسيا وأفريقيا.

وقالت شركة برودنشال في بيان اليوم أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 5 في المائة من رأس مالها المصدر الخاص بالقيمة النقدية للأسهم أو أسهم تصل قيمتها إلى 130.8 مليون تقريبا في بورصة هونج كونج من خلال طرح عام ودولي متزامن.

وبحسب "الألمانية" سوف يتم طرح الأسهم الجديدة ،التي سوف يتم تداولها في هونج كونج في الرابع من أكتوبر، بحد أقصى 172 دولار هونج كونجي (22.1 دولار أمريكي ) للسهم. وقالت الشركة إن التسعير متوقع إعلانه في 25 سبتمبر الجاري.