الهند: "جوجل" تمارس أنشطة تجارية مقيدة وضد المنافسة قد تعرضها للغرامات

أعلنت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الهند اكتشاف أن شركة جوجل العملاقة تستفيد من هيمنتها على نظام تشغيل أندرويد للهواتف النقالة، والأسواق ذات الصلة في ممارسة أنشطة تجارية مقيدة وضد المنافسة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف انديا" عن تقرير الهيئة.

وقالت الصحيفة أن وحدة التحقيقات التابعة للجنة المنافسة في الهند قدمت تقريرا عقب تحقيقات استمرت عامين، ومن المقرر أن تقوم هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار بتقييم النتائج، وحال إدانة جوجل، قد تتعرض الشركة لغرامات، أو يطلب منها التخلي عن الممارسات الضارة بالمنافسة.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، قال متحدث باسم جوجل في الهند إنه ليس بإمكانه أن يعطي تعليقا على الفور بشأن ما أوردته الصحيفة.

واتهمت الهيئة جوجل أيضا بفرض عقود، من جانب واحد، على الأجهزة وتطبيقات الهاتف المحمول لخنق المنافسة ومساعدة منتجاتها وتطبيقاتها للحفاظ على تفوقها في استخدام المستهلك.

وأضافت أن التقرير زعم أن جوجل كانت تعمل على تقييد المنافسة بشأن محركات البحث والتي تمثل مجال العمل الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، وذلك عن طريق نظام أندرويد للتشغيل الخاص بها.