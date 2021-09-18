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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن 84 عاما

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن 84 عاما

«الاقتصادية» من الرياض

 أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري مساء اليوم وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84

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