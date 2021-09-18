وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن 84 عاما

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري مساء اليوم وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84