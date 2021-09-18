سياح الفضاء يمضون ليلتهم الأولى في مدار الأرض

أمضى أربعة سياح فضاء أمريكيين يومهم الأول في مدار الأرض في مركبة من إنتاج "سبايس إكس"، أجروا فيه تجارب علمية وتحدثوا إلى مرضى سرطان في أحد المستشفيات بعد إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال أمس الأول. وبحسب "الفرنسية"، تمكن الأطفال في مستشفى سانت جود لمرضى السرطان من التحدث إلى طاقم الرحلة "إنسبيرايشن4"، و"طرحوا عليهم سؤالا يراود الجميع، هل هناك أبقار على القمر؟"، على ما كتب المستشفى في تغريدة.و"إنسبيرايشن4" هي أول مهمة فضائية ركابها مواطنون عاديون وليسوا رواد فضاء متمرسين.وقالت شركة "سبايس إكس " التي يملكها إيلون ماسك، إن طاقم الرحلة "دار حول الأرض خمس مرات ونصف المرة، وأجرى أول سلسلة من الأبحاث العلمية وتناول بعض وجبات الطعام" قبل أن يخلد إلى النوم.وأشار ماسك في تغريدة أيضا إلى أنه تحدث إلى أفراد الطاقم و"كل شيء يسير على ما يرام".وهم سينتقلون الآن إلى قبة كبسولة دراجون الضخمة المصنوعة من الزجاج التي أقيمت لتوفير منظر بـ360 درجة للركاب. وحلت هذه القبة محل النظام الذي يستخدم عادة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.ويدور أفراد الطاقم وهم جميعا هواة في مدار حول الأرض على ارتفاع 590 كيلومترا.وتجري مهمة "إنسبيرايشن4" على مدار أعلى من محطة الفضاء الدولية التي تسبح في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا، وهي الأولى التي تتوغل إلى هذا الحد في الفضاء منذ مهمة لتصليح التلسكوب هابل في 2009.وتهدف المهمة إلى جمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود ودراسة تأثير الفضاء في الطاقم الذي لا يضم رواد فضاء محترفين.ويشارك في الرحلة الملياردير جاريد إيزاكمان، والمساعدة الطبية هايلي أرسينو، ومهندس الطيران كريس سيمبروسكي، ومدرسة العلوم سيان بروكتور.وتهدف الرحلة خصوصا إلى إثبات أن الرحلات إلى الفضاء باتت ممكنة لعدد كبير من الناس حتى لو أنها تبقى حكرا على أغنى الأغنياء، فيما تراهن الولايات المتحدة وشركات خاصة مثل "سبايس إكس" على سياحة الفضاء.وكتب ماسك في تغريدة، "تسهم مهمات مثل إنسبيرايشن4 في دفع الرحلات الفضائية إلى الأمام والسماح للجميع بالتوجه إلى المدار، لا بل أبعد".ومع هذه المهمة سجل رقم قياسي جديد، فثمة 14 شخصا في الفضاء حاليا. وكانت محطة الفضاء الدولية ضمت 13 شخصا في 2009.وتضم محطة الفضاء الدولية سبعة رواد فضاء، فيما تعيد مركبة "شنتشو-12" ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض، بعدما أمضوا 90 يوما في محطة تيانجونج.