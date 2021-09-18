دراسة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا مفيدة لمرضى سرطان الدم

توصل بحث علمي جديد إلى الكشف عن فائدة عظيمة للجرعة الثالثة المعززة للقاحات المضادة لكوفيد - 19، بالنسبة إلى مرضى نوع خطير من السرطان.ووفق دراسة أجراها باحثون في جمعية اللوكيميا والأورام اللمفاوية، فإن المرضى الذين يعانون سرطان الدم في الخلايا البائية، ولم تتولد لديهم أجسام مضادة من أول جرعتين للقاحات كورونا، سجلت لديهم استجابة إيجابية لدى إعطائهم الجرعة الثالثة المعززة، بحسب موقع" سكاي نيوز".وقالت الدكتورة جوين نيكولز، المؤلفة الرئيسة للدراسة، "يبدو أن جرعة لقاح كوفيد - 19 المعززة، تعمل على تحسين الاستجابة المناعية لدى عديد من الأشخاص المصابين بسرطان الدم، وهي واحدة من عديد من الحالات التي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لدى الشخص"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.وأوصت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Cancer Cell الطبية، بأن يحصل مرضى سرطان الدم الذين تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر" أو "موديرنا" على جرعة أخرى معززة.كذلك نصحت الدراسة المصابين بسرطان الدم بمواصلة تناولهم للعلاجات الموصوفة لهم، واستشارة أطبائهم قبل أخذ الجرعة المعززة للقاح كورونا.من جانبه، أوضح المؤلف المشارك في الدراسة لي جرينبرجر، أن "مستويات الأجسام المضادة في دراستنا تراوحت بين 2.2 وأكثر من 2500، بعد إعطاء المرضى جرعة معززة".وأضاف، "تخبرنا الأجسام المضادة أن المريض قد استجاب للتطعيم، وهذه نتيجة إيجابية، لكن خبراء اللقاحات ما زالوا يعملون لتحديد مستوى الأجسام المضادة المطلوب بالضبط للحماية من عدوى كوفيد - 19 أو تقليص آثاره لأقل الحدود".