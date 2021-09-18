«مايكروسوفت» تتيح إمكانية تسجيل الدخول إلى الحسابات دون كلمة مرور

أعلنت شركة مايكروسوفت، أنه يمكن لجميع المستخدمين الآن تسجيل الدخول إلى حساباتهم "من دون كلمة مرور"، باستخدام طرق أخرى مثل بصمات الأصابع. وبحسب "موقع "روسيا اليوم"، تأتي هذه الخطوة التي اتخذتها Redmond، ومقرها واشنطن، في أعقاب طرح أولي لهذه الميزة لعملاء "مايكروسوفت" التجاريين في آذار (مارس) من هذا العام. ووفقا للشركة، فإن جميع الموظفين تقريبا يستفيدون من ميزات تسجيل الدخول دون كلمة مرور.وجادلوا بأن مشكلة كلمات المرور تكمن في إمكانية تخمينها أو سرقتها، وعندما تكون مفصلة بما يكفي لتكون آمنة يصعب تذكرها عموما.وفي المقابل، قالوا: إن المستخدمين المناسبين فقط هم من يمكنهم تقديم بصمات أصابعهم أو الرد باستخدام تطبيق المصادقة على هواتفهم.ومع ذلك، ليس من الواضح مدى أمان حساب الشخص في حالة اختراق الهاتف الذي يحتوي على تطبيق المصادقة.كما أن ميزة "غياب كلمة المرور" لن تعمل مع بعض الأجهزة والأنظمة الأساسية القديمة.وكتب فاسو جاكال، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للأمان والامتثال والهوية، في منشور مدونة، "لا أحد يحب كلمات المرور. إنها غير مريحة، وهدف رئيس للهجمات. ومع ذلك، فقد كانت لأعوام طويلة أهم طبقة أمان لكل شيء في حياتنا الرقمية، من البريد الإلكتروني إلى الحسابات المصرفية وعربات التسوق وألعاب الفيديو. ويتوقع منا إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة من نوعها، وتذكرها، وتغييرها بشكل متكرر، ولكن لا أحد يحب القيام بذلك أيضا. وعلى مدار العامين الماضيين، قلنا: إن المستقبل بلا كلمة مرور، واليوم أنا متحمس لإعلان الخطوة التالية في هذه الرؤية". وتابع جاكال، "بدءا من اليوم، يمكنك الآن إزالة كلمة المرور تماما من حساب مايكروسوفت الخاص بك".ووفقا لـ"مايكروسوفت"، يمكن للمستخدمين الذين يفعلون ميزة "عدم استخدام كلمة المرور"، ثم يفقدون الوصول إلى تطبيق المصادقة الخاص بهم، اللجوء إلى عدد من خيارات تسجيل الدخول الاحتياطية.