«تليجرام» يشهد ارتفاعا في نشاط الجرائم الإلكترونية

كشف تقرير صحافي عالمي عن أن تطبيق التراسل المشفر "تليجرام"، يشهد حاليا ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية.وبحسب "سبوتنيك"، أوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن تحقيقا صحافيا كشف عن أن مجرمي الإنترنت يستخدمون تطبيق "تليجرام" منذ أعوام في نشاط الجرائم الإلكترونية، لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه.وشهد استخدام جرائم الإنترنت عبر "تليجرام" ارتفاعا 100 في المائة تقريبا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الدراسة الأخيرة، بالأخص بعد توافد المستخدمين على التطبيق، عقب تغيير سياسة الخصوصية على تطبيق "واتساب".وأشار المحققون إلى أن تطبيق "تليجرام" شهد في الآونة الأخيرة تنامي شبكة متضخمة من الهاكرز، الذين يشاركون ويبيعون عشرات الآلاف من البيانات المسربة لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني، التي تجاوزت أكثر من 60 ألف حساب تقريبا.ويبيع مجرمو الإنترنت أيضا معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خلال "تليجرام".وتزداد تلك القنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية، ما يجعل السيطرة على نشاطاتها المتزايدة أمرا صعبا.