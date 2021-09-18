ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي 27.9% في الربع الثاني .. الأعلى منذ تفشي كورونا

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، 27.9 في المائة بما يعادل 4.49 ألف ريال إلى 20.61 ألف ريال، مقابل 16.12 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ارتفع نصيب الفرد من الناتج على أساس ربعي خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس ربعي بنسبة 3.6 في المائة، بما يعادل 710 ريالات، حيث كان 19.9 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري هو الأعلى منذ تفشي جائحة كورونا، وتحديدا منذ الربع الرابع من 2019 البالغ حينها 22.51 ألف ريال.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، 30.3 في المائة، بما يعادل 170.8 مليار ريال إلى 735 مليار ريال، مقابل 564.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ارتفع على أساس ربعي 4.1 في المائة بما يعادل 28.6 مليار ريال، حيث كان 706.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

و"نصيب الفرد من الناتج" هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بعد قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على السكان.

وهو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، كما يستخدم لقياس مستوى الرفاهية الاجتماعية في الدول، لكنه ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد، كما لا يعني أن نصيب الفرد من الناتج يتم توزيعه على سكان الدولة فعليا، بل هو مؤشر فقط.

وبلغ عدد السكان في السعودية 35.7 مليون نسمة في الربع الثاني من العام الجاري، و35.5 مليون نسمة في الربع الأول السابق له، فيما كان 35 مليون نسمة في الربع الثاني من العام الماضي.

و"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد مضافة إليها الرسوم الجمركية أو هو مجموع المخرجات مخصوم منه مجموع الاستهلاك الوسيط مضاف إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب أو إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.



وحدة التقارير الاقتصادية