العملاق الآسيوي .. نمو مرشح للتراجع قرب الصفر بفعل تدابير كورونا والقيود على الممتلكات

توقع خبير اقتصادي بارز تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى مستويات تقترب من الصفر، مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك في ظل تشديد الحكومة الصينية قيود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كريستوف بارو، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة "ماركت سيكيوريتيز"، انخفاض نمو الناتج المحلي للاقتصاد الصيني على مدار العام بأقل من 8 في المائة.

وقال بارو، "أرى أن الاقتصاد الصيني سيشهد تباطؤا بشكل حاد خلال الربع الثالث، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدابير مكافحة الفيروس، فضلا عن القيود المفروضة على الممتلكات".

وكان بارو الخبير الاقتصادي صاحب أعلى تصنيف في توقعات وكالة "بلومبيرج" للاقتصاد الصيني العام الماضي، وتعد توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الصيني 0.3 في المائة خلال الفترة من تموز (يوليو) حتى أيلول (سبتمبر) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، هي أقل من متوسط التقدير البالغ 1.1 في المائة الذي توصل إليه استطلاع أجرته "بلومبيرج" مع خبراء اقتصاد.

كما توقع بارو تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، مقارنة بمتوسط نمو بنحو 8.4 في المائة تتوقعه مؤسسة ماركت سيكيوريتيز.

تأتي توقعات بارو بعدما أظهرت البيانات الشهرية تراجع نمو الاقتصاد الصيني بشكل حاد خلال آب (أغسطس) الماضي، وذلك بسبب تراجع مبيعات قطاعي التجزئة والعقارات.

وفرضت الصين قيودا جديدة أكثر صرامة على السفر وذلك في محاولة للتصدي لطفرة "دلتا" المتحور من فيروس كورونا، التي ظهرت في البلاد في أواخر تموز (يوليو) الماضي.

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وخلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ومقارنة بـ1.3 في المائة عن الربع الأول من العام الحالي.

إلى ذلك، ارتفعت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيس الصيني، 22.3 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 758.05 مليار يوان "113.78 مليار دولار"، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021.

وقالت وزارة التجارة الصينية، البارحة الأولى، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات سجلت 599.33 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع 25.8 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الخدمات فائقة التكنولوجيا 35.2 في المائة.

وخلال الفترة نفسها، واصلت الاستثمارات المعنية من دول مبادرة "الحزام والطريق" توسعها 37.6 في المائة، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان" 36.8 في المائة، على التوالي.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة في مناطق شرقي ووسط وغربي الصين بنسب 23 في المائة، و30.1 في المائة، و1.6 في المائة، على التوالي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي هذا السياق، قالت شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة، إن شركات الاستثمار الأجنبية لعبت دورا مميزا ومهما في نمط التنمية الجديد الصيني، حيث جلبت من خلال استثمارها في الصين، التكنولوجيا المتقدمة، والخبرات الإدارية، وشبكة تسويق عالمية.

وتسعى الصين إلى دفع الانفتاح نحو مستوى أعلى قدما، ومواصلة توسيع الوصول إلى السوق، ودفع التنفيذ المبكر للشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، إلى جانب المشاركة بنشاط في بناء قواعد استثمار دولية عالية المعايير.

وسجل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة ارتفاعا 8.9 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس الأول.

وخلال الفترة منذ بداية العام حتى آب (أغسطس)، بلغت قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة أكثر من 34.69 تريليون يوان "نحو 5.38 تريليون دولار".

وبلغ معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 8.2 في المائة قياسا بالفترة نفسها من 2019، حيث جاء متوسط معدل النمو لفترة كانون الثاني (يناير) - آب (أغسطس) في العامين الأخيرين 4 في المائة.

وفي سياق متصل، قال تشانج تاو لين، نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني، إنه وبحلول عام 2030، ستصل مساحة الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير في البلاد إلى 1.2 مليار مو "نحو 80 مليون هكتار".

وأضاف تشانج، خلال مؤتمر لتوضيح دليل توجيهي صدر أخيرا حول تنمية الأراضي الزراعية، أضاف أن الأراضي الزراعية تعد حجر الزاوية للأمن الغذائي، حيث تلعب دورا حيويا في تطوير النظم الإيكولوجية والزراعة الخضراء.

ووفقا للمبدأ التوجيهي المذكور، ستتم أيضا ترقية 280 مليون مو من الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير بحلول 2030.

وقال تشانج إنه وبحلول نهاية عام 2020، طورت الصين 800 مليون مو من الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للحبوب لكل مو تراوح بين 10 في المائة، إلى 20 في المائة، وتوفير التكاليف بـ500 يوان (نحو 77.7 دولار أمريكي) لكل مو.

وأضاف تشانج أنه ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ستساعد الوزارة السلطات المحلية في تحسين البنية التحتية الزراعية وزيادة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في الأراضي الزراعية.

إلى ذلك، بلغ عدد المحطات القاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في العاصمة الصينية بكين 45.7 ألف محطة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، مع وصول إجمالي عدد مستخدمي الجيل الخامس إلى أكثر من 12 مليونا، وفقا لبيانات صادرة عن مديرية الاتصالات في بكين أمس الأول.

يذكر أن كل عشرة آلاف شخص في بكين يتمتعون بنحو 20 محطة قاعدية للجيل الخامس، الأمر الذي يحتل المرتبة الأولى في الصين.

وحققت العاصمة تغطية كاملة لشبكة تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في المناطق الوظيفية الرئيسة، بما في ذلك المنطقة الأساسية في مركز المدينة والمركز الفرعي ومنطقة الأعمال المركزية.

وقال سو شاو لين، مدير الاتصالات إن هذه التكنولوجيا تطبق في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة والإنترنت الصناعي.

وتتصدر الصين العالم في تطوير تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، حيث تم بناء 819 ألف محطة قاعدية للجيل الخامس بحلول أواخر أيار (مايو)، ما يمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي المحطات في العالم.