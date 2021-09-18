إيطاليا تلزم موظفي الدولة باستخدام «الجواز الأخضر» لمواجهة كورونا

ستصبح إيطاليا أول دولة في أوروبا تفرض بشكل إلزامي على موظفي القطاعين العام والخاص إظهار أدلة على تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو نتائج الاختبار السلبية.

وقررت الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو دراجي في اجتماعها البارحة الأولى، بتوسيع استخدام "الجواز الأخضر" الحالي في البلاد، ما يعني أنه لم يعد يسمح لأولئك الذين لا يستطيعون إظهار ما يثبت الحصول على التطعيم أو اختبار سلبي حديث لفيروس كورونا بالذهاب إلى العمل في المكاتب أو المتاجر أو المطاعم، اعتبارا من 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وقال روبرتو سبيرانزا وزير الصحة للصحافيين "نحن متأكدون من أن هذه التدابير يمكن أن تساعد في إعطاء دفعة أخرى لإعادة فتح اقتصاد إيطاليا".

وأوضح ريناتو برونيتا وزير الإدارة العامة، أن القوى العاملة الإيطالية تضم نحو 23 مليون شخص، معربا عن أمله في أن تدفع القواعد الجديدة مزيدا من الناس إلى الحصول على التطعيم قبل بداية الخريف.

وفي حين سيتم سحب الأجر على الفور، وستكون هناك فترة تأجيل لمدة خمسة أيام بين العامل الذي يفشل في تقديم "جواز أخضر" وإيقافه عن العمل.

وقالت الحكومة في بيان صحافي إن عدم وجود الوثيقة لا ينبغي أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية، وسيكون للموظف "الحق في الحفاظ على علاقة العمل".

ويواجه الذين يقبض عليهم في مكان العمل دون الوثيقة غرامات تراوح بين 600 و1500 يورو ( 700 - 1700 دولار).

وقوبل الاستخدام الموسع لهذه الجوازات بمعارضة شديدة من جانب الأحزاب اليمينية، بما فيها حزب الرابطة الذي يقوده ماتيو سالفيني، الذي يدعم حكومة دراجي.

وتمثل موافقة الحكومة على شرط إظهار دليل التطعيم، أو التعافي من كورونا، أو اختبار سلبي حديث بشأن فيروس كورونا، قبل دخول مكان العمل، تمثل انتصارا لرئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنه منفتح على جعل التطعيم إلزاميا، إذا تعثرت هذه العملية. وفي إيطاليا، تم تطعيم 75 في المائة، من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما حتى أمس الأول.

وأوقفت مستشفيات ودور رعاية ومراكز طبية في أنحاء فرنسا نحو ثلاثة آلاف موظف صحي عن العمل، لعدم التزامهم بالتطعيم الإجباري باللقاحات المضادة لكوفيد - 19. وجاء القرار الفرنسي في وقت تقيم فيه دول أوروبا إلى أي مدى تستطيع مكافحة الجائحة؟

في الوقت ذاته، تقول بريطانيا، إن من المحتمل جدا طلب تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في إنجلترا في إطار خطة لاحتواء تفشي الفيروس خلال فصل الشتاء.

وفي فرنسا، أدى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، الصادر في منتصف تموز (يوليو) باشتراط تصريح صحي يثبت أخذ التطعيم للسماح بدخول المطاعم والصالات الرياضية والمتاحف وجعل اللقاح إلزاميا للعاملين في مجال الصحة، إلى زيادة الإقبال على أخذ التطعيم بشكل كبير.

ومع بدء سريان الأمر الخاص بالعاملين في المستشفيات ودور الرعاية، بدأ يتضح تأثيره الملموس للغاية، فالموظفون غير المطعمين منعوا من العمل.

وبحسب صحيفة "نيس ماتين" اليومية، فإن نحو 450 عاملا في قطاع الصحة، من بين 7500، منعوا في مستشفى واحد فقط في مدينة نيس في جنوب فرنسا.

وأعلن ينس شبان، وزير الصحة الألماني، عزمه الاستمرار في تقديم اختبارات كورونا السريعة دون مقابل للأطفال ومن هم في سن المراهقة، من سن 12 إلى 17 عاما، "حتى نهاية العام الحالي".