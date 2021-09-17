مستخدمو "أبل الائتمانية" لا يستطيعون شراء "آيفون 13"

بدأ اليوم طلبات الشراء المسبق لأجهزة آيفون 13، ولكن منذ ذلك الوقت واجه مستخدمي بطاقات أبل الائتمانية مشاكل تقنية في إكمال طلباتهم، بينما مستخدمي البطاقات الأخرى استطاعوا إكمالها.

بطاقة أبل قدمت لأول مره في 2019، وتسمح باسترجاع 3 في المائة من قيمة مشتريات منتجات أبل.

وبحسب "سي إن بي سي" يتعرض نظام الشراء بعض الأحيان إلى ضغطا كبير وخاصة في الساعات الأولى من فتح طلبات الشراء المسبق.

يذكر أن شركة أبل كشفت عن هاتفها الأقوى، "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس"، خلال العرض السنوي لمنتجاتها في كاليفورنيا، الثلاثاء الماضي.

وفي الجيل الجديد من هواتف آيفون "برو"، سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأسود والأبيض والذهبي والسماوي.