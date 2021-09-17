أسعار البنزين في لبنان ترتفع أكثر من 37%

رفعت وزارة الطاقة اللبنانية أسعار البنزين اليوم، مخفضة بذلك فعليا دعمها للوقود. وارتفع سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة، وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور.

وأدى تفاقم العجز في البنزين في أنحاء لبنان إلى وقوف صفوف طويلة لساعات أمام محطات المحروقات دون الحصول على إمدادات تذكر، فضلا عن اندلاع عنف أحيانا عند هذه المحطات.

ورفع لبنان أسعار البنزين في 22 أغسطس، مع نفاد الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي والمطلوبة لتمويل برنامج دعم الوقود، وفقا لـ"رويترز".

ولم ترفع زيادة الأسعار الدعم عن البنزين كلية، لكنها خطوة من المتوقع أن تتم قريبا.

وستضيف زيادة الأسعار عبئا على شعب يعاني بالفعل من تداعيات انهيار اقتصادي وصف بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ المعاصر.

ووفقا لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، فإن الأزمة دفعت 78 في المائة من السكان نحو الفقر حتى الآن.

ويقلص لبنان برنامجا ضخما للدعم يستخدم لاستيراد سلع أساسية منها الوقود والدواء والغذاء.

ويقول معارضون إن البرنامج الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار وبدأ في العام الماضي كان يعاني من سوء الإدارة وتبديد الأموال.