113.87 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين خلال 8 أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 22.3 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 758.05 مليار يوان (113.87 مليار دولار أمريكي)، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021.

وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات سجل 599.33 مليار يوان خلال فترة يناير-أغسطس الماضيين، بزيادة 25.8 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 35.2 في المئة.

كما واصلت الاستثمارات المعنية من دول مبادرة "الحزام والطريق" توسعها بنسبة 37.6 في المئة، وارتفعت نسبة الاستثمارات من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 36.8 في المئة، على الترتيب، وفقا لـ"الألمانية".

ونقلت شينخوا عن شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة، القول إن شركات الاستثمار الأجنبية "لعبت دوراً مميزاً وهاماً في نمط التنمية الجديد الصيني، حيث جلبت من خلال استثمارها في الصين، التكنولوجيا المتقدمة، والخبرات الإدارية، وشبكة تسويق عالمية".