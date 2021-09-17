فلسطينية وطفلها يقفان أمام نافذة مركز توزيع مساعدات تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا » في غزة، أمس.
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