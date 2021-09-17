أنت هنا

أحداث في صور

فلسطينية وطفلها يقفان أمام نافذة مركز توزيع مساعدات

فلسطينية وطفلها يقفان أمام نافذة مركز توزيع مساعدات

«الفرنسية »

فلسطينية وطفلها يقفان أمام نافذة مركز توزيع مساعدات تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا » في غزة، أمس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور