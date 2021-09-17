ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع .. وطلبات إعانة البطالة تصعد

زادت مبيعات التجزئة الأمريكية على نحو غير متوقع في آب (أغسطس)، مدفوعة على الأرجح بموسم تسوق العودة إلى المدارس ومدفوعات الائتمان الضريبي للأطفال من الحكومة، وهو ما قد يهدئ توقعات بشأن تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي في الربع الثالث.وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 في المائة في الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات تموز (يوليو) بالخفض لتعكس تراجع مبيعات التجزئة 1.8 في المائة بدلا من 1.1 في المائة المعلنة من قبل.وتماسكت مبيعات التجزئة حتى في الوقت الذي يتحول فيه الإنفاق من السلع إلى الخدمات مثل السفر والترفيه، وإن كان ارتفاع الإصابات بمرض كوفيد - 19 سيرجئ على الأرجح انتعاش الإنفاق في الخدمات.وكشف تقرير منفصل من وزارة العمل أمس، أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية زادت 20 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 332 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 أيلول (سبتمبر).وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا أن تسجل طلبات إعانة البطالة 330 ألفا في أحدث أسبوع.وأسهم الإعصار إيدا على الأرجح في زيادة طلبات إعانة البطالة إذ ألحق ضررا بإنتاج الطاقة في الخليج الأمريكي وتسببت في انقطاع الكهرباء في لويزيانا.وانخفضت طلبات إعانة البطالة من مستوى قياسي في مطلع نيسان (أبريل) 2020 بلغ 6.149 مليون. ويعد مستوى بين 200 و250 ألفا متماشيا مع أوضاع سوق عمل متينة.وفي سياق متصل بالبطالة، أعلن مكتب الإحصاء الهولندي أمس، ارتفاع معدل البطالة في هولندا خلال آب (أغسطس) الماضي.وارتفع معدل البطالة بين الهولنديين في سن العمل الذي يراوح بين 15 و75 عاما إلى 3.2 في المائة بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال آب (أغسطس) الماضي مقابل 3.1 في المائة خلال تموز (يوليو) الماضي.وقال المكتب إن عدد العاطلين ارتفع إلى 301 ألف شخص في الشهر الماضي، مقابل 289 ألف عاطل خلال الشهر السابق.وارتفع معدل البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما إلى 7.4 في المائة الشهر الماضي مقابل 7.3 في المائة خلال الشهر السابق.وبالعودة إلى الولايات المتحدة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمسة أشخاص من نشطاء تنظيم القاعدة، ثلاثة منهم أتراك.وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان "هذه العقوبات المستهدفة تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة الراسخ بقطع الدعم المالي عن القاعدة".وأضافت "سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، ومنهم تركيا، لكشف وتفكيك الشبكات المالية لدعم القاعدة".في المقابل، دعا رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة إلى إنهاء حظرها الاقتصادي المفروض على كوبا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.وقال لوبيز أوبرادور في خطبة إنه يبدو أن أمريكا تستخدم سلاح المقاطعة لإعاقة رفاهية الشعب الكوبي بحيث تجبرهم الضرورة على مواجهة الحكومة.وتأتي تصريحات لوبيز أوبرادور أثناء زيارة نظيره الكوبي ميجيل دياز كانيل للمكسيك بمناسبة يوم الاستقلال.