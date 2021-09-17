بشراكة القطاع الخاص .. مذكرة لتأسيس مركز للحد من الهدر الغذائي في السعودية

أبرم المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة للاستشارات الإدارية للتعاون في تأسيس "مركز للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة"، الذي سيفعل بالشراكة مع القطاع الخاص لمتابعة وقياس وتقييم الفقد والهدر الغذائي، وتطوير السياسات والأنظمة الداعمة للحد منهما وتشجيع الابتكار.كما سيسهم في رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، إضافة إلى تنفيذ المسح الميداني الثاني المقرر خلال العام المقبل.وتأتي المذكرة تفعيلا لمخرجات دراسة المسح الميداني للفقد والهدر الغذائي في المملكة، بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبرنامج والبدء بالحملة التوعوية لتحقيق المستهدفات، بخفض الفقد والهدر الغذائي 50 في المائة بحلول عام 2030، ورفع الوعي بقيمة الغذاء وتأثيره في جميع مناحي الحياة البيئية والاقتصادية والسلوكية، وتحفيز القطاعات المختلفة لرفع كفاءتها في الإنتاج والتشغيل.من جانبه، أكد زيد الشبانات مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة، حرص المؤسسة على نجاح البرنامج في الوصول إلى هدفه، من خلال تفعيل النتائج والتوصيات التي خرجت بها دراسة المسح الميداني، وتفعيلها والمضي قدما في سبيل ذلك، داعيا جميع شرائح المجتمع للتعاون مع المؤسسة في المحافظة على الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة إمداداته.إلى ذلك، بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة الـ11 من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 42.589.678 ريال، لصافي كمية مستلمة 30.342 طن، وذلك لـ91 مزارعا، منهم ستة مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 639.724.908 ريال لـ1787 مزارعا، وبكمية 484.781 طن.والمؤسسة بدأت تسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه 557.785 طن لـ2049 مزارعا.وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.