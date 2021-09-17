0.4 % نمو ناتج دول «العشرين» في الربع الثاني .. ارتفاع إيجابي للسعودية و 12 دولة

سجلت 13 دولة بينها السعودية في مجموعة العشرين، نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي، بين أول نيسان (أبريل) ونهاية حزيران (يونيو).وفي تفاصيل الأرقام التي تلقتها "الاقتصادية" من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، انخفض المعدل العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة العشرين من 0.9 في المائة في الربع الأول إلى 0.4 في المائة في الربع الثاني 2021، غير أن هذا النمو يخفي اختلافات كبيرة في النمو بين الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية القوية.وبين اقتصادات مجموعة العشرين، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا (إلى 0.9 في المائة في الربع الثاني من 2.2 في المائة في الربع الأول) وكوريا الجنوبية (إلى 0.8 في المائة من 1.7 في المائة) وأستراليا (إلى 0.7 في المائة من 1.9 في المائة).لكن الهند، سجلت أقوى انخفاض في ناتجها المحلي الإجمالي (بنسبة ناقص 10.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو 2.3 في المائة في الربع الأول).كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي، بدرجة أقل، في كندا (ناقص 0.3 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو 1.4 في المائة في الربع الأول) والبرازيل (ناقص 0.1 في المائة، بعد نمو 1.2 في المائة).في المسار المعاكس، سجلت اقتصادات مجموعة العشرين المتبقية معدلات نمو متسارعة في الربع الثاني 2021، بمعنى الانتقال من النمو السلبي إلى الإيجابي: استؤنف نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 4.8 في المائة في الربع الثاني، بعد ناقص 1.6 في المائة في الربع الأول.في الاتحاد الأوروبي ككل - 27 دولة - إلى 2.1 في المائة، بعد ناقص 0.1 في المائة. في ألمانيا ذهب النمو إلى 1.6 في المائة عقب ناقص 2.0 في المائة. في السعودية إلى 1.1 في المائة (تقديرات أولية) عقب ناقص 0.5 في المائة. في اليابان إلى 0.5 في المائة عقب ناقص 1.1 في المائة.كما سجلت اقتصادات مجموعة العشرين المتبقية معدلات نمو جيدة في الربع الثاني 2021، أو إلى مزيد من النمو الإيجابي: إيطاليا (إلى 2.7 في المائة من 0.2 في المائة).والولايات المتحدة (1.6 في المائة من 1.5 في المائة) والمكسيك (1.5 في المائة من 1.1 في المائة). الصين وإندونيسيا ( 1.3 في المائة في كلتا الدولتين، من 0.4 و 0.3 في المائة على التوالي). فرنسا (إلى 1.1 في المائة من 0.0 في المائة).عموما، تفوق النمو السعودي في الربع الثاني 2021 على النمو في كل من: أستراليا (0.7 في المائة)، البرازيل (ناقص 0.1 في المائة)، كندا (ناقص 0.3 في المائة)، اليابان (0.5 في المائة)، كوريا (0.8 في المائة)، تركيا (0.9 في المائة). في هذا المجال، غابت نتائج النمو في كل من، جنوب إفريقيا، وروسيا والأرجنتين.في الربع الثاني 2021، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجموعة العشرين ككل مستواه السابق للوباء (الربع الرابع 2019) بنسبة 0.7 في المائة، مدفوعا بالصين، التي سجلت أعلى معدلات التعافي (8.2 في المائة).ومع ذلك، لا تزال أغلبية الدول الأعضاء دون مستويات ما قبل الجائحة، حيث تشهد الهند أكبر فجوة (ناقص 8.1 في المائة)، تليها المملكة المتحدة (ناقص 4.4 في المائة) وإيطاليا (ناقص 3.8 في المائة).وأوضحت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنها تعتمد قياس "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي" - يسمى أيضا الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أو الناتج المحلي الإجمالي في الحجم)، أي يتم تعديل التطورات بمرور الوقت نتيجة لتغير الأسعار.ويتم تقديم المؤشر في مقياسين: النسبة المئوية للتغير عن الربع السابق والنسبة المئوية للتغير عن الربع نفسه من العام السابق.وعموما، يعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر القياسي للقيمة المضافة الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات في دولة ما خلال فترة معينة.وعلى هذا النحو، فإنه يقيس أيضا الدخل المكتسب من هذا الإنتاج، أو المبلغ الإجمالي الذي يتم إنفاقه على السلع والخدمات النهائية.لكن في حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو المؤشر الوحيد الأكثر أهمية لالتقاط النشاط الاقتصادي، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى توفير مقياس مناسب للرفاهية المادية للأفراد التي قد تكون المؤشرات البديلة أكثر ملاءمة لها.