الفيصلي: ديربي المجمعة «عنابي»

حرم فريق الفيصلي لكرة القدم، نده الفيحاء في ديربي المجمعة، من استعادة الصدارة مؤقتا، بعد أن تغلب عليه 2/ 1 أمس في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي شهدت تعادل الباطن مع ضيفه الطائي سلبيا.

ورفع الفيصلي رصيده إلى (سبع نقاط) خلف الفيحاء، الهلال، ضمك، والرائد بفارق الأهداف، كما رفع الباطن رصيده إلى (خمس نقاط)، والطائي (نقطة). واستعاد الفيصلي "العنابي" توازنه، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام الاتحاد 1 /2 وضمك 0/ 2، وبدد حلم الفيحاء باستعادة الصدارة، بعد أن ألحق بـ"البرتقالي" الخسارة الأولى، مؤكدا هيمنته على الديربي، حيث حققه للمرة الرابعة مقابل مرة واحدة. وتقدم الفيصلي مبكرا عن طريق أمالفيتانو (9)، قبل أن يلغي الحكم خالد الطريس هدف التعادل للفيحاء، الذي سجله الغاني صامويل أوسو، بعد أن عاد إلى تقنية الفيديو (44)، وأضاف جوليو تافاريس من الرأس الأخضر هدفا لمصلحة الفيصلي، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليعود مرة أخرى ويعزز النتيجة بالهدف الثاني (77)، وتمكن سلطان مندش من تقليص النتيجة للفيحاء (87).

وفي المباراة الثانية، ظفر الطائي بأول نقطة، بعد مضي خمس جولات، إثر تعادله مع الباطن دون أهداف. وتتواصل الجولة اليوم بثلاث مواجهات، حيث يلتقي التعاون (نقطتان) مع الرائد (سبع نقاط) في ديربي القصيم، كما يحل الشباب (أربع نقاط) ضيفا على ضمك (سبع نقاط)، ويستضيف الأهلي (أربع نقاط) نظيره الفتح (سبع نقاط).