582.6 مليار ريال قيم تغطية المؤسسات لـ 5 طروحات في السوق السعودية خلال 2021

لاقت الطروحات الجديدة في السوق السعودية خلال العام الجاري، ترحيبا واسعا من المستثمرين المؤسساتيين، إذ عكست أرقام التغطية حجم السيولة المتوافرة لاستغلال الفرص في السوق المحلية.

والطروحات للعام الحالي تمثلت في "حلول إس تي سي"، برغرايزر، التنمية الغذائية، ذيب لتأجير السيارات، الخريف لتقنية المياة، في حين لا تشمل الطرح الخاص بشركة "أكواباور" حيث لم تنته فترة اكتتاب المؤسسات بعد.

وتم اكتمال طرح خمسة اكتتابات بالسوق المحلية بقيمة 5.2 مليار ريال، أربعة منها تم إدراجها في السوق الرئيسة، بينما شهدت سوق نمو طرحا واحدا والمتمثل في شركة "برغرايزر".

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المطروحة للاكتتاب العام، فإن حجم تغطية المؤسسات لتلك الطروحات مجتمعة تجاوز 112 مرة من قيمة الطرح (11201 في المائة)، إذ ضخت البنوك أكثر من 582.6 مليار ريال للحصول على حصص في الشركات المطروحة.

وقيمة التغطية المؤسساتية للطروحات الخمسة الجديدة تتجاوز القيمة السوقية لتلك الشركات البالغة 23.4 مليار ريال عند طرحها بنحو 25 ضعفا، ليؤكد هذا الإقبال الواسع من فئة المؤسسات سواء المحلية أو الدولية على الثقة بالاستثمار بالسوق السعودية.

وبحسب الرصد، فإن طرح "حلول إس تي سي" سجلت أعلى نسبة تغطية من بين الطروحات التي تمت في العام الجاري، بعد بلوغ التغطية 130 مرة (13003 في المائة)، حيث ضخت المؤسسات نحو 471.23 مليار ريال مقارنة بحجم الطرح البالغ 3.62 مليار ريال.

في المرتبة الثانية من حيث نسبة تغطية المؤسسات، "التنمية الغذائية" بنحو 95 مرة وبقيمة 38.33 مليار ريال، مقارنة بحجم طرح بلغ 402 مليون ريال.

أما كل من "برغرايزر، الخريف، ذيب لتأجير السيارات" تجاوزت التغطية 60 مرة لكل منهما، وبحجم تغطية بلغ 7.95 مليار لشركة برغرايزر البالغة قيمتها السوقية عند الطرح نحو 413 مليون ريال، وحجم تغطية تجاوز 30 مليار ريال لكل من الخريف وذيب لتأجير السيارات.

وحدة التقارير الاقتصادية