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الأمن البيئي يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال النار في مكان غير مخصص

الأمن البيئي يوقف 4 مخالفين لقيامهم بإشعال النار في مكان غير مخصص

الاقتصادية من الرياض

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، وهم (3) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بعسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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