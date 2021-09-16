بحث اعتماد تسجيل اللقاحات بين الدول العربية لتنشيط قطاع السياحة والسفر

أكدت المنظمة العربية للسياحة أهمية سرعة التنسيق العربى المشترك لتوحيد إجراءات تسجيل وإعتماد اللقاحات المضادة لكورونا بين الدول العربية بما يسهم بشكل فاعل في تنشيط قطاع السياحة والسفر، وتقليل خسائره وآثاره السلبية على العاملين بهذا المجال.

ودعت المنظمة إلى استخدام أفضل الممارسات والتوصيات العالمية والتطبيقات الرقمية المعتمدة على كود QR، التي تضمن نزاهة وسرية معلومات المسافرين ومساعدتهم على تنظيم إجراءات سفرهم بشكل أسهل، وتحقيق أفضل مواءمة بين الجوانب الصحية والاقتصادية ، مشيرة إلى أن توحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية كمبادىء استرشادية في هذا المجال، إلى جانب إنشاء فريق عمل استشاري لتقديم المشورة لجميع الدول التي ترغب بهذه الإجراءات.