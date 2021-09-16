إضراب جزئي لموظفي "وايلد بيريز" للتجارة الإلكترونية بفعل خفض الرواتب

بدأ موظفو شركة وايلد بيريز الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية إضرابا جزئيا للاحتجاج على خفض الرواتب في المؤسسة التي تديرها أغنى امرأة في البلاد، تاتيانا باكالتشوك.

وأعلن الموظفون أنهم بدأوا إضرابا جزئيا في فروع الشبكة في مناطق عدة، مؤكدين أن حضورهم إلى أماكن العمل سيقتصر على أداء الحد الأدنى من المهام إلى أن تلبى طلباتهم.

واليوم كانت العريضة على وشك بلوغ الغاية المرجوة منها وهي جمع 2500 توقيع.

وقال الموظفون في العريضة "إلى أن نتلقى توضيحا أو (نتوصل) إلى نتيجة إيجابية للمسائل الإشكالية نتعهّد متابعة العمل بحده الأدنى"، وفقا لـ"الفرنسية".

وجاء في العريضة أن اعتماد نظام جديد للدفع في الصيف أدى إلى خسارة الموظفين ما يصل إلى 40 ألف روبل (550 دولارا) من رواتبهم الشهرية".

وفي اليوم نفسه الذي نشرت فيه العريضة قال معدّوها إن "الإدارة أبدت انفتاحا"، ووعدت بإعادة النظر بالرواتب في أسرع وقت ممكن.

وتعد "وايلد بيريز" رائدة التجارة الإلكترونية في روسيا وقد حققت نجاحا في عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وتوظف "وايلد بيريز" في روسيا عشرات آلاف العمال.

وأسست باكالتشوك الشركة في العام 2004 حينما كانت في إجازة أمومة مع زوجها فلاديسلاف خبير المعلوماتية التقنية.

وهذا العام صُنّفت باكالتشوك (45 عاما) أغنى امرأة في روسيا بحسب قائمة فوربز لأغنى أغنياء العالم، وقد قدرت ثروتها بـ 13 مليار دولار.