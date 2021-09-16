بدعم قضائي .. الاتحاد الأوروبي يسعى لاسترداد 800 مليون يورو من شركات بلجيكية

حصلت مارجريت فيستاجر مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي على دعم من جانب محكمة العدل الأوروبية في محاولتها لإجبار بلجيكا على رد نحو 800 مليون يورو (943 مليون دولار) من عشرات الشركات ومن بينها شركة "إيه بي إنبيف" للمشروبات من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.

وذكرت "بلومبيرج" أن محكمة العدل الأوروبية قضت الخميس بأن المفوضية الأوروبية في 2016 "وجدت بشكل صحيح أنه كانت هناك خطة مساعدة". وقرر القضاة إعادة القضية إلى محكمة أدنى في الدرجة بالاتحاد الأوروبي، لإعادة النظر فيها. ويشار إلى أن فيستاجر لديها سجل مختلط في قضايا المحاكم المرتبطة بفرضها إجراءات صارمة على الجرائم الضريبية. وكانت فيستاجر قد عانت في العام الماضي، من أكبر هزيمة لها حتى الآن عندما ألغت المحكمة الادنى في الاتحاد الأوروبي قرارها بشأن إعادة شركة "أبل" مبلغ 13 مليار يورو لأيرلندا.

وبشكل حاسم بالنسبة للمفوضية الأوروبية يرفض القضاة حتى الآن الحجج التي ترى أن الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سلطاتها في ملاحقة وقائع التهرب الضريبي. وكانت المحكمة الادنى في الاتحاد الأوروبي ألغت في 2019 القرار الأول للمفوضية في القضية البلجيكية حيث قالت وقتها إنه كان يجب أن تنظر في تقديم إعفاء ضريبي لكل شركة بناء على مزاياها الخاصة وليس بصفتها مجموعة.