الصين: أكثر من مليار شخص حصلوا على اللقاح كاملا .. 70 % من السكان

قامت الصين بتطعيم أكثر من مليار شخص باللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19" كاملا وهو عدد يمثل أكثر من 70 في المائة من سكانها المؤهلين للحصول على اللقاح بحسب ما ذكرته "بلومبيرج" اليوم.

وبذلك تتفوق الصين على أمريكا وأوروبا من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح كاملا على الرغم من عدم وجود خطط فورية لديها لتخفيف بعض الإجراءات التي تتخذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تعد من بين الاجراءات الأكثر صرامة في العالم.

ونقلت الوكالة عن مي فينج متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في البلاد قوله للصحفيين في بكين اليوم إنه قد تم إعطاء إجمالي 2.16 مليار جرعة في الصين حتى أمس الموافق 15 من سبتمبر.

ويأتي الإنجاز الجديد بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر من إعطاء الصين أول موافقة مشروطة لها على استخدام اللقاح الخاص بشركة "سينوفارم" المملوكة للدولة وإطلاقها أكبر حملة تطعيمات في التاريخ.