النفط يتخلى عن بعض مكاسبه ويتراجع إلى 75.34 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها أمس على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز" تراجع خام برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.34 دولار للبرميل بعدما صعد 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.47 دولار بعد زيادة بنسبة 3.1 بالمئة أمس الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت بشدة في الأسبوع الماضي إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البحرية تتعافى من آثار الإعصار أيدا.

ونزلت مخزونات النفط 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر أيلول إلى 417.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 3.5 مليون برميل.

وتسببت العاصفة في تراجع الإمدادات العالمية لأول مرة منذ خمسة أشهر، لكن السوق بصدد بدء الاقتراب من التوازن في أكتوبر تشرين الأول إذ تواصل منظمة أوبك وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ خططها لزيادة الإمدادات.