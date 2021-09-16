الذهب يتراجع إلى 1785 دولار .. والمستثمرون يترقبون تحركات المركزي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1785.13 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1787.40 دولار للأوقية. وزاد مؤشر الدولار 0.2 في المائة.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و 22 سبتمبر وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1 في المائة إلى 23.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2024.51 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 940.81 دولار للأوقية.