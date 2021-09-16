أسهم أوروبا ترتفع مع انتعاش السفر ومكاسب وول ستريت

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس إذ ساعد انتعاش أسهم شركات السفر والمكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل على تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي أدى إلى تراجع شركات التعدين.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعدما أغلق على أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة. وصعدت شركات السفر والترفيه 1.5 بالمئة في حين ارتفعت أسهم شركات السيارات 1.2 بالمئة.

كانت شركات التعدين بما في ذلك ريو تينتو وأنجلو أمريكان وبي.إتش.بي جروب من بين أكبر الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن بعد أن أكدت الصين عزمها استخدام المزيد من احتياطياتها من المعادن.

وارتفعت المرافق بنسبة 0.2 بالمئة، ولا تزال تحت ضغط وسط مخاوف بشأن تدابير لخفض أسعار الطاقة في إسبانيا وأماكن أخرى.