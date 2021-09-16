"أوبو" الصينية تسرح 20% من موظفيها

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية أوبو قررت تسريح حوالي 20% من قوتها العاملة في قطاعي التطبيقات والأجهزة بعد دمج شركة أون بلس في عمليتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إلى أن هذه أول عملية دمج كبيرة في قطاع صناعة الهواتف المحمولة بالصين والتي تواجه تداعيات أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر إن أوبو التي أصبحت في عام 2016 أكبر شركة هواتف ذكية في الصين من حيث المبيعات، تقلص حاليا قوتها العاملة بعد سنوات من التوسع السريع ومحاولة منافسة شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل في قطاع الهواتف والأجهزة غالية الثمن، في الوقت نفسه قالت المصادر إن شطب الوظائف سيشمل وحدات مهمة بما في ذلك الفريق المتخصص في تطوير نظام التشغيل كلر أو.إس البديل لنظام التشغيل أندرويد الذي تطوره شركة جوجل الأمريكية،

وكذلك قطاع إنترنت الأشياء المسؤول عن تطوير مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية التي يتم ارتداؤها مثل الساعات الذكية والسماعات الذكية.

كانت أوبو قد اندمجت في منتصف العام الحالي مع شركة الأجهزة الفارهة وان بلس بهدف تقليل النفقات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير منتجات جديدة في مواجهة تصاعد المنافسة في السوق.