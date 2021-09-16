نهاية عصر العمالة الرخيصة «1من 3»

يشير ارتفاع الأجور بوتيرة سريعة ونشاط العاملين وحالات النقص المتقطع للعمالة في الصين التي اعتمد صعودها الاقتصادي على إمدادات هائلة من العمالة منخفضة التكاليف، إلى أن الصين توشك على دخول فترة نقص واسع النطاق في العمالة. ومع عبور الصين الخط الفاصل من كونها اقتصادا يتمتع بوفرة في العمالة منخفضة التكاليف إلى اقتصاد تزداد فيه تكاليف العمالة، يمكن أن تكون الانعكاسات على كل من الصين والاقتصاد العالمي بعيدة الأثر.وبالنسبة للصين، يرجح أن يعني هذا التحول استحالة استمرار نموذجها للنمو الواسع الذي يعتمد بدرجة كبيرة على زيادة عدد العاملين المشاركين في الإنتاج المسمى تراكم مدخلات عوامل الإنتاج. ونتيجة لذلك، يرجح أن يتحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى نموذج للنمو المكثف يستخدم الموارد بكفاءة أكبر ويعيد توازن النمو بعيدا عن الاستثمار وباتجاه الاستهلاك الخاص. ومن شأن إعادة التوازن في الصين بنجاح بدوره أن يحدث آثارا عالمية إيجابية - تشمل زيادة الناتج في الدول المصدرة للسلع الأولية والاقتصادات الإقليمية التي أصبحت تشكل الآن جزءا من سلسلة الإمدادات للصين. حتى الاقتصادات المتقدمة ستستفيد من هذا التحول والاعتبارات المهمة أنه ستكون لارتفاع تكاليف العمالة الذي من شأنه أن يؤثر في الأسعار والدخول وأرباح الشركات في الصين - انعكاسات على التجارة وتوظيف العمالة وتطورات الأسعار في شركاء التجارة الرئيسين. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تجد شركات الصناعات التحويلية الأجنبية أن تنفيذ عمليات الإنتاج في الصين قد أصبح بصورة متزايدة أقل إدرارا للربح، ما يزيد من توظيف العمالة المحلية في دولها، ويمكن أن تصبح السلع الصينية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ما يمكن أن يسفر عن زيادة حصص التصدير في الدول الأخرى، ويمكن أن تنتقل آثار ارتفاع الأسعار في الصين إلى شركاء التجارة الذين يعتمدون بشدة على الواردات من الصين.وحول مستقبل العمالة الرخيصة تبدو التطورات التي شهدتها سوق العمل الصينية أخيرا متناقضة بعض الشيء. فمن ناحية، ظل إجمالي نمو الأجور في حدود 15 في المائة خلال العقد الماضي، واستمرت أرباح الشركات مرتفعة. ويتأخر نمو الأجور عن الإنتاجية، ما يسفر عن زيادة الأرباح، وهو ما يشير إلى أن الصين لم تبلغ ما يطلق عليه نقطة التحول اللويسية التي ينتقل عندها اقتصاد ما من اقتصاد يتمتع بوفرة في العمالة إلى اقتصاد يعاني نقصا في العمالة. لكن في الوقت نفسه، أخذت الصناعات، منذ بداية الأزمة المالية، تنتقل بصورة متزايدة من الساحل إلى الداخل، حيث تقيم أعداد احتياطية كبيرة من العمالة الريفية. ونتيجة لذلك أخذت الفجوات التي كانت كبيرة فيما سبق بين الطلب على عمالة المدن المسجلة والمعروض منها تضيق تدريجيا، وارتفع طلب العمالة على زيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل، ما يشير إلى بداية تشديد هيكلي في سوق العمل الصينية.ومن ناحية أخرى، لا يوجد سوى معنى واحد للتطورات الديموغرافية. فهي تنذر بحدوث تحول وشيك إلى اقتصاد يواجه نقصا في العمالة. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عاملي الشيخوخة وتراجع الخصوبة سيسفران عن انكماش عدد السكان في سن العمل "15 - 64" في أقل من عقد. وسيكون الانكماش أسرع حتى في المجموعة الأساسية من العاملين في مجال الصناعة "في سن 25 - 39، الذين ولدوا في بداية فترة سياسة يقتصر بموجبها الأزواج على إنجاب طفل واحد"، ونتيجة لسرعة شيخوخة السكان، سينعكس مسار التراجع في نسبة الإعالة الذي استمر لأكثر من نصف قرن، أي عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما أو تزيد على 64 عاما مقسوما على مجموع السكان في سن العمل.والتغيرات الديموغرافية اللائحة في الأفق كبيرة وغير قابلة للتحول وحتمية، وستكون عاملا أساسيا في التغير الذي ستشهده الصين مستقبلا في فائض العمالة. إلا أن هناك عوامل أخرى، يمكن أن تبطئ، أو تعجل، وتيرة هذه العملية. فيمكن أن يؤدي حدوث مزيد من التغيرات في نظام تسجيل الأسر المعيشية، الذي يحدد أن شخصا ما مقيم في إقليم معين - المعروف بإصلاح هوكو - إلى تعجيل وتيرة انتقال العمالة من المناطق الريفية إلى المدن. ويمكن أن يؤدي تدريب العاملين على تلبية احتياجات الوظائف الصناعية من المهارات إلى إنهاء الاختناقات في عمالة المناطق الحضرية. ويرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات الخصوبة، إن حدث، إلى تأخير نضوب فائض العمالة، إلا أن ذلك سيستغرق جيلا. ورغم أن القطاع الرئيس الصيني "الزراعة والتعدين وأنشطة الموارد الطبيعية الأخرى" تضم ما يقرب من ثلث القوة العاملة، فإن القيمة المضافة من قطاع الزراعة لم تمثل إلا عشر إجمالي الناتج المحلي تقريبا عام 2011. ويمكن أن تؤدي زيادة الإنتاجية الزراعية - برفع الميكنة إلى المستوى السائد في دول مشابهة مثلا - إلى تحرير العمالة الريفية لموازنة النقص في الطلب على العمالة الحضرية. وبتنفيذ هذه السياسات، يمكن أن تقوم الصين بشراء بعض الوقت. ويكون السؤال هو ما مقدار هذا الوقت؟... يتبع.