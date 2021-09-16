«نمو» تفقد 56 نقطة بتداولات قيمتها 55 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.22 في المائة، لتغلق عند 25558 نقطة فاقدة 56 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 7 في المائة بنحو 4.5 مليون ريال، لتصل إلى 55 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 16 ألف سهم، لتصل إلى 449 ألف سهم، أما الصفقات، ارتفعت 14 في المائة بنحو 244 صفقة، لتصل إلى 2000 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "الناقول" بنحو 13 في المائة، ليغلق عند 168 ريالا، يليه سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 89.50 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بنحو 1.2 في المائة، ليغلق عند 272 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4.7 في المائة، ليغلق عند 284 ريالا، يليه سهم "بنان" بنحو 0.8 في المائة، ليغلق عند 58.40 ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 0.3 في المائة، ليغلق عند 69.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الناقول" بقيمة 14 مليون ريال، يليه سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة عشرة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "المركزي الكندي الطبي" بقيمة عشرة ملايين ريال.