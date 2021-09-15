ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال يوليو



أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في شهر يوليو، بعد شهرين من التراجع.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% على أساس شهري في يوليو، بعد تراجع بنسبة 0.1% في يونيو وتراجع بـ 1.1% في مايو. وجاء الارتفاع أعلى من توقعات الخبراء، الذين توقعوا ارتفاعا بـ 0.6%.

وسجلت جميع عناصر الإنتاج باستثناء الطاقة نموا على أساس شهري في يوليو. وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 3.5% وإنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.7%.

وبحسب "الألمانية" ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.6%، بينما انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 0.6%.

وعلى أساس سنوي، تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 7.7% في يوليو مقابل 10.1% في يونيو.

وفيما يتعلق بالإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ككل، فقد ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري في يوليو، ما رفع المعدل السنوي إلى 8.3%.