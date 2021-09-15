وول ستريت تبدأ تعاملاتها على ارتفاع طفيف بفعل الشكوك الاقتصادية

بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع طفيف إذ خفف تراجع التضخم بعض المخاوف من خفض مبكر للتحفيز النقدي، في حين حد تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وعدم اليقين حيال رفع الضرائب من المكاسب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 3.4 نقطة بما يعادل 0.01% إلى 34580.95 نقطة.

وبحسب (رويترز) بدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته مرتفعا 4.4 نقطة أو 0.10% إلى 4447.49 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.6 نقطة أو 0.22% إلى 15071.34 نقطة.