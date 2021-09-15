مساعد وزير الرياضة يلتقي بقيادات المركز الوطني للعمليات الأمنية لبحث التعاون المشترك

التقى عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة اليوم في مكتبه بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بالعميد عبدالله الفارس قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية والعقيد عادل الأسمري مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة (911).

وجرى خلال اللقاء التعريف بالخدمات التي يقدمها مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) ودوره الرئيس على المستويين الطبيعي والاستثنائي وعلاقته المباشرة ببرنامج "جودة الحياة" والأنظمة العامة التي يوفرها فضلا عن استعراض أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الرياضة ومختلف القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية ومنها مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الخدمية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.