سنغافورة تسجل عددا قياسيا من الوظائف الشاغرة بسبب كورونا

عادة ما تكون سنغافورة جاذبة للعمال المهاجرين من أنحاء آسيا ودول أخرى، إلا أن القيود المفروضة على دخول البلاد أدت لارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في سنغافورة لأعلى مستوى بلغ أكثر من 92 ألف وظيفة حتى يونيو الماضي.

وقالت وزارة القوى العاملة إن قطاعات مثل البناء والصناعة تضررت بسبب القيود المستمرة على الحدود، في حين استمر الطلب على العاملين في قطاعات مثل التأمين والاتصالات.

وانخفض عدد العاملين غير المقيمين بسبب القيود الصارمة على السفر، التي تم فرضها في معظم دول آسيا-المحيط الهادي منذ بدء جائحة كورونا في مارس 2020. ويأتي إعلان وزارة القوى العاملة اليوم بعدما ناقش البرلمان لمدة عشر ساعات بشأن العمالة الأجنبية أمس الثلاثاء، حيث انتهى النقاش إلى تمرير مقترح وزير المالية لورانس وونج بالتعهد بتأمين وظائف للسنغافوريين، ولكنه انتقد ما وصفه بمحاولات تأجيج الشعور المناهض للاجانب في سنغافورة، بحسب "الألمانية".

وقال رئيس الوزراء لي هسين لونج اليوم " الأجانب الذين يعيشون ويعملون هنا يساهمون في اقتصادنا ومجتمعنا".