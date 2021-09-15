"وان ويب" تطلق أقمارا صناعية في مسعاها لنشر خدمة إنترنت عالمية

قالت شركة وان ويب البريطانية اليوم الأربعاء إنها أطلقت 34 قمرا صناعيا في مدار حول الأرض من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية في قازاخستان ليصل مجموع أقمارها العاملة في المدار إلى 322 قمرا.

وتعتزم الشركة إطلاق ما مجموعه 648 قمرا في مدار منخفض حول الأرض لنشر خدمة إنترنت سريعة عالمية تصل إلى أقصى أركان العالم.

وبإطلاق الأقمار الذي نفذته شركة أريان سبيس تواصل وان ويب الالتزام ببرنامجها لبدء الخدمة في قطاعات من نصف الكرة الأرضية الشمالي هذا العام وتقديم خدمة عالمية في العام المقبل، بحسب "رويترز".

وكانت الشركة استأنفت إطلاق الأقمار في ديسمبر كانون الأول بعد خروجها من فترة الحماية من الإفلاس باستثمارات قدرها مليار دولار من الحكومة البريطانية وشركة بهارتي إنتربرايسز الهندية.

وحصلت الشركة على تمويل آخر من الشركة الهندية ومن شركتي يوتلسات للاتصالات وسوفت بنك اليابانية.

