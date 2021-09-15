تراجع حاد في عدد الرحلات الجوية بالصين في أغسطس من جراء عودة كورونا

أظهرت بيانات رسمية أعلنتها هيئة الطيران المدني الصينية أن صناعة الطيران المدني في الصين شهدت انخفاضا في عدد الرحلات الجوية وحجم البريد والبضائع في أغسطس وسط عودة ظهور فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء أنه تم إجراء حوالي 22.41 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بانخفاض بـ 51.5% عن العام السابق.

وقالت الهيئة إن عدد الرحلات بلغ نحو 36.6% من العدد المسجل في نفس الفترة من عام .2019 وبلغ حجم البريد والبضائع المنقولة 520 ألف طن، بانخفاض بـ 5.6% على أساس سنوي، في حين انخفض إجمالي حجم النقل الجوي بنسبة 35.6% على أساس سنوي إلى 4.91 مليار طن/كيلومتر، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وعلى الرغم من التقييد الذي فرضته حالات كورونا الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن يتم إطلاق العنان للطلب على السفر الجوي خلال عطلة عيد منتصف الخريف القادمة وعطلة العيد الوطني، بحسب شانج كه جيا المسؤول بهيئة الطيران المدني الصينية، بحسب "الألمانية".

وأظهرت أحدث بيانات الحجز من وكالات السفر عبر الإنترنت أن عدد رحلات الركاب الجوية سيرتفع بشكل ملحوظ خلال العطلتين.

وتمتد عطلة عيد منتصف الخريف لهذا العام من 19 إلى 21 سبتمبر، بينما تمتد عطلة العيد الوطني من الأول إلى السابع من أكتوبر.