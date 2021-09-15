ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع لمحزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم ووسط توقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.

وارتفع مزيج برنت الخام 1.08 دولار ما يوازي 1.5% إلى 74.68 دولار بحلول الساعة 1226 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار ما يعادل 1.6% إلى 71.58 دولار للبرميل.

وقال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي صدرت أمس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت الأسبوع الماضي بعد أن تسبب الإعصار أيدا في إغلاق العديد من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية وفقا لرويترز.

وانخفضت مخزونات الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 3.5 مليون برميل.

كما لقيت أسعار النفط دعما من وكالة الطاقة الدولية التي ذكرت أمس أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط على مدى ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

ولكن حد من مكاسب سعر النفط، انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو وتراجع إنتاج المصانع ككل.

